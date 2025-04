GITEX Africa Morocco : Des retombées réelles sur les écosystèmes locaux (ADD)

GITEX Africa Morocco génère des retombées palpables et de la valeur ajoutée pour les écosystèmes locaux et place le Maroc comme une destination incontournable de l'innovation, a affirmé, vendredi à Rabat, le directeur général de l'Agence de développement digital (ADD), Mohammed Drissi Melyani.

Selon le responsable, «84% des exposants ont déclaré vouloir s'implanter ou se développer au Maroc et en Afrique, grâce aux mises en relations et connexions établies lors du salon, ce qui témoigne de la capacité de l'événement à générer des retombées palpables sur les écosystèmes locaux», a dit Mohammed Drissi Melyani, lors de la conférence de presse dédiée à la présentation du GITEX Africa qui se déroulera du 14 au 16 avril à Marrakech.

Les retombées mesurables des précédentes éditions du GITEX Africa Morocco reflètent l'impact concret de l'événement sur les écosystèmes numériques marocains et africains et dénotent fortement de l'engouement qu'il suscite depuis son lancement, a-t-il fait valoir. Pour lui, ce succès reflète la vision d'une Afrique innovante et ambitieuse, une Afrique qui ne subit plus le numérique mais qui le façonne, qui ne suit plus l'innovation mais qui l'impulse.

«Pour cette troisième édition, ce sont plus de 1 500 exposants, 800 startups, 350 investisseurs, 400 conférenciers internationaux, et plus de 130 pays qui convergeront vers Marrakech», a précisé le DG de l'ADD, notant que l'événement proposera des formations certifiantes, ainsi que des thématiques émergentes, tout en offrant une plateforme d'échanges, de débats et de coopération Sud-Sud, dans un esprit d'innovation inclusive.

La participation marocaine à cette édition s'annonce à la fois ambitieuse et stratégique, a-t-il jugé, notant que grâce au programme «Morocco 200». «Ce dispositif, renforcé par un bootcamp préparatoire, vise à propulser l'innovation marocaine sur la scène mondiale», a-t-il fait savoir.

Et d'ajouter que l'espace E-Gov, coordonné par le ministère de la Transition numérique et de la réforme de l'administration et l'ADD, réunira plus de 25 départements ministériels dans un pavillon de 500 m² pour mettre en lumière une centaine de services et solutions numériques.

Ce pavillon a pour ambition de démontrer concrètement la ferme volonté et l'implication sereine de l'écosystème public de l'administration marocaine de se transformer, se moderniser, innover et de rapprocher davantage les services publics aux usagers et citoyens, a-t-il conclu.