CAN 2025 : L’ONMT lance une offensive touristique panafricaine

À quelques mois de la Coupe d’Afrique des Nations, l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) passe à l’offensive pour faire de la CAN 2025 un levier stratégique de rayonnement international. Du 2 au 6 avril, un méga fam trip est organisé au Maroc, réunissant des opérateurs touristiques venus de plus d’une dizaine de pays africains – du Nigeria au Sénégal, en passant par le Ghana, la RDC, l’Angola ou encore le Cameroun.

Objectif : positionner le Maroc comme une destination de choix pendant la compétition, en tissant des liens commerciaux entre les professionnels du continent. Deux workshops panafricains permettront ainsi aux agences de voyage et tour-opérateurs africains de rencontrer leurs homologues marocains, d’élaborer des packages sur mesure pour la CAN, et de valoriser l’offre touristique nationale.

Cette initiative marque le lancement officiel de la stratégie de promotion de l’ONMT autour de la CAN. Au-delà du sport, il s’agit d’exploiter le potentiel de visibilité offert par cet événement pour mettre en avant la diversité des paysages marocains, la richesse du patrimoine culturel et la qualité des infrastructures touristiques.

Un roadshow européen est également prévu, dans les pays abritant d’importantes communautés africaines, afin d’impliquer les agences de voyage européennes dans cette dynamique. En orchestrant cette mobilisation, l’ONMT ambitionne de faire de la CAN 2025 une vitrine touristique inédite pour le Royaume, en conjuguant passion du football et art de recevoir.