Un petit bout du Maroc à Paris : le soleil s’invite place Saint-Michel

Du 4 au 13 avril 2025, la place Saint-Michel troque ses pavés parisiens pour les couleurs du Maroc. À l’occasion des Journées Culturelles Marocaines, un village éphémère s’installe en plein cœur de la capitale, de 10h à 20h, pour offrir un aller simple vers Marrakech, Rabat, Casablanca ou encore Essaouira… sans quitter Paris.

Ambiance souks, odeurs d’épices, objets artisanaux et spécialités culinaires à tomber : ce coin de paradis marocain vous embarque pour une promenade ensoleillée entre tradition et modernité. Au menu : de la gastronomie, des savoir-faire, des animations festives et une belle dose d’évasion.

Une escale parfaite pour ceux qui rêvent de chaleur, de couscous, de poteries faites main et de musiques aux accents du Sud. Bref, une belle manière de goûter à l’art de vivre marocain, le tout à deux pas des quais de Seine.