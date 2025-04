Mondial féminin : Le Portugal confirme une candidature conjointe avec le Maroc et l’Espagne… pour 2039

Après l’attribution du Mondial féminin 2035 à l’Angleterre, la Fédération portugaise de football (FPF) a annoncé ce jeudi le projet d'une candidature conjointe avec l’Espagne et le Maroc pour organiser l’édition suivante, en 2039.

Dans un communiqué, la FPF précise être en discussion avec ses homologues espagnole et marocaine, en vue de «coorganiser un Championnat du monde féminin». L’initiative fait suite à une première tentative commune pour l’édition 2035, annoncée récemment par le président de la Fédération espagnole (RFEF), Rafael Louzán.

Cependant, cette ambition a été contrariée : la Fédération anglaise de football (FA) a confirmé ce jeudi être la seule candidate à l’organisation du tournoi 2035, ce qui lui a permis d’en obtenir officiellement l’accueil. Une décision qui intervient peu après une prise de parole du président de la FIFA, Gianni Infantino, lors du 49e Congrès de l’UEFA à Belgrade. Il y confirmait avoir reçu une seule candidature européenne pour le Mondial 2035, en plus de celle des États-Unis et d’autres pays de la Concacaf pour 2031.

Le processus de dépôt des candidatures s’est clôturé lundi dernier. Le règlement établi par la FIFA début mars prévoyait que les fédérations issues de la CAF (Afrique) et de la Concacaf (Amérique du Nord et centrale) pourraient se porter candidates pour 2031, et celles de la CAF et de l’UEFA pour 2035.