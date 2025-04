Achraf Hakimi devient l’ambassadeur d’Under Armour

Under Armour annonce un partenariat avec Achraf Hakimi, latéral droit du Paris Saint-Germain et de la sélection marocaine. L’international marocain devient l’ambassadeur de la marque dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique).

Au sommet de sa forme cette saison, Hakimi incarne les valeurs de résilience, d’excellence et d’attachement à ses racines, faisant de lui un choix stratégique pour Under Armour. Cette collaboration marque une étape clé pour la marque, qui ambitionne de renforcer sa présence en France et dans la région EMEA, où elle connaît une forte croissance.

«Je suis ravi de rejoindre Under Armour, une marque dont les valeurs et la qualité des produits me correspondent. J’ai hâte de contribuer à son expansion dans le football et le sportswear en France, au Maroc et au-delà.» Achraf Hakimi

Le joueur du PSG portera les chaussures Shadow Elite 3, dernière innovation d’Under Armour, ainsi que ses collections performance et lifestyle, dont les gammes Challenger, Terrace et Unstoppable. Il contribuera ainsi à l’essor de la marque dans le football et le sportswear.

Pour célébrer ce partenariat, Under Armour a conçu un film promotionnel mettant en scène Hakimi dans un univers graphique épuré, où son ombre se fond dans le logo de la marque, symbolisant cette alliance.