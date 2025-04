Maroc : Le Conseil de gouvernement adopte un projet de décret-loi relatif à l'ANEF

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat, a adopté le projet de décret-loi n°2.25.302 modifiant la loi n°52.20 portant création de l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF), présenté par le ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Ahmed El Bouari.

Ce projet vise à assurer la continuité des fonctions de l'ANEF et de permettre à ses ressources humaines d'accomplir leurs missions dans les meilleures conditions, a indiqué le ministre chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d'un point de presse tenu à l'issue du Conseil.

À cet effet, il prévoit l'intégration, au 1ᵉʳ janvier 2026, des fonctionnaires détachés, à l'exception de ceux ayant déjà été intégrés avant cette date, ainsi que la modification de plusieurs expressions relatives aux ressources humaines de l'Agence figurant dans la loi précitée n°52.20, a expliqué le porte-parole du gouvernement.