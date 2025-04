L’ACAPS accélère la transformation numérique du secteur des assurances avec le programme “Émergence”

L’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) a donné, jeudi, le coup d’envoi du programme “Émergence”, une initiative visant à accompagner la transition numérique du secteur des assurances au Maroc.

Conçu comme un espace d’échange et de réflexion stratégique, ce programme repose sur une approche collaborative impliquant les différents acteurs du marché. L’objectif est d’identifier des solutions innovantes et à fort impact pour le développement du secteur, indique l’ACAPS dans un communiqué.

Jalonné d’ateliers organisés du 7 avril au 30 mai 2025, “Émergence” s’appuie sur l’expertise d’intervenants internationaux et l’analyse de retours d’expérience concrets. Les participants bénéficieront d’un cadre structuré de réflexion, enrichi par l’apport de talents technologiques qui travailleront à la modélisation de cas d’usage sous forme de prototypes.

En favorisant le dialogue entre experts et professionnels du secteur, ce programme ambitionne de renforcer les synergies et d’accompagner les mutations du marché assurantiel, à l’heure où l’innovation technologique redéfinit les modèles économiques et les attentes des assurés.

Porté par la cellule Innovation & Insurtech, créée en janvier 2023, “Émergence” traduit l’engagement de l’ACAPS en faveur d’une modernisation du secteur, alliant compétitivité et protection des consommateurs. Avec cette initiative, l’Autorité affirme sa volonté d’anticiper les évolutions du marché et de garantir un cadre propice à l’innovation et à la croissance du secteur des assurances au Maroc.