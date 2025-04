Le président du Sénat chilien appelle à réactiver la coopération avec le Maroc

Le président du Sénat chilien, Manuel José Ossandón, a plaidé pour un agenda de coopération qui relance les liens entre le Chili et le Maroc. Dans le cadre d’une visite de travail au sein d’une délégation du Parlement andin dans le royaume, du 31 mars au 4 avril, le responsable a abordé ce sujet avec son homologue Mohamed Ould Errachid, président de la Chambre des conseillers.

Selon une note d’information du Sénat, le responsable chilien a remis la plus haute distinction cérémonielle du parlement de son pays à Mohamed Ould Errachid, en l’invitant à se rendre prochainement au Chili. Dans ce même cadre, il a salué l’accueil favorable des conseillers marocains, en vue de réactiver le travail conjoint sur la base de l’accord de coopération signé en 2017.

Par ailleurs, Manuel José Ossandón a tenu une série de réunions de travail, dans le but de promouvoir la coopération et de renforcer les liens commerciaux bilatéraux. Il s’est entretenu notamment avec l’ambassadeur du Chili au Maroc, pour soutenir cette dynamique. Le président du Sénat a également été reçu par le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, avec qui il a abordé les questions liées à la politique tarifaire et au commerce entre les deux pays.

Hier, le président du Parlement andin, Gustavo Pacheco Villar, à la tête de la délégation qui l’accompagne, a tenu un entretien avec ministre Nasser Bourita. Dans une déclaration à l’issue de cette rencontre, il a mis en avant les liens forts entre cette instance et le Maroc, ajoutant que le programme de sa visite de travail au royaume incluait un déplacement à Laâyoune, dans le cadre de la coopération socio-économique.

Dans ce même contexte, Gutavo Pacheco Villar a annoncé qu’une réunion entre les quatre parlements régionaux de l’Amérique Latine et le Parlement européen (Eurolat) se tiendrait à Lima, au Pérou, au cours de la «première semaine de juin». «Nous avons invité le gouvernement marocain et les deux Chambres à nous rejoindre, non seulement en participant, mais en organisant le travail ensemble parce que nous sommes frères», a-t-il fait savoir.