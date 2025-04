Maroc-France : vers un renforcement de la coopération en santé

À l’occasion de la Journée franco-marocaine de la santé, le ministre marocain de la Santé et de la Protection sociale, Amine Tehraoui, a rencontré son homologue français, Yannick Neuder, ministre délégué chargé de la Santé et de l’Accès aux soins. La réunion s’est tenue au siège du ministère français de la Santé et s’inscrit dans la continuité du partenariat stratégique entre les deux pays.

Cette rencontre intervient alors que le Maroc mène une réforme d’ampleur de son système de santé, sous l’impulsion du roi Mohammed VI. L’objectif : garantir un accès équitable aux soins, améliorer la qualité des services, assurer une répartition plus équilibrée des infrastructures médicales et accélérer la digitalisation du secteur.

Les discussions ont permis de réaffirmer la volonté commune de renforcer la coopération bilatérale en matière de santé et de protection sociale. Les deux ministres ont passé en revue les acquis des initiatives conjointes et exploré de nouvelles pistes de collaboration, notamment à travers le développement de projets communs en santé publique.