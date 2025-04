Etats-Unis : Le scientifique marocain Khalil Amine rejoint la NAE

Chercheur marocain au Laboratoire national d'argonne dans l'Illinois, Khalil Amine a été élu à l'Académie Nationale d'Ingénierie des États-Unis (NAE) pour 2025. Le scientifique en matériaux fait partie des 128 nouveaux membres et 22 internationaux sélectionnés pour leurs contributions exceptionnelles à l'ingénierie.

Khalil Amine est également professeur à l'Université de Chicago et Fellow distingué d'Argonne à son laboratoire, du département de l'énergie des États-Unis. Il a été honoré «pour son leadership dans le développement de la science des matériaux pour les batteries et les dispositifs de stockage d'énergie», selon un communiqué.

Exprimant sa gratitude, le chercheur s'est dit «très heureux d'être sélectionné en tant que membre de la NAE. Pour lui, il s'agit d'«une reconnaissance» non seulement pour lui, mais aussi pour tous ses «collègues et collaborateurs à travers le monde, ainsi qu'Argonne, qui a fourni une capacité inégalée et à la pointe de la technologie pour réaliser un excellent travail».

Khalil Amine dirige la recherche et le développement dans les chimies avancées des batteries, les matériaux et les systèmes utilisés dans diverses applications, y compris l'automobile, les réseaux électriques, les satellites, les technologies militaires et médicales. Son équipe se concentre sur l'innovation des cathodes, anodes, électrolytes solides et additifs pour les batteries lithium-ion, tout en explorant des solutions de stockage d'énergie «au-delà du lithium» de nouvelle génération, selon le même communiqué.

Né au Maroc, il est diplômé en chimie et en science des matériaux de l'Université de Bordeaux. Il a rejoint Argonne en 1998, après avoir occupé des postes de recherche en Belgique et au Japon. Au cours de sa carrière, il compte plus de 200 brevets et demandes de brevetage liés aux technologies des batteries.

Depuis plus de deux décennies, Khalil Amine est souvent le scientifique le plus cité dans la recherche sur les batteries. Ses contributions lui ont valu de nombreuses distinctions, dont le prestigieux Prix global de l'énergie en 2019. Il est également un membre éminent de plusieurs organisations scientifiques, telles que l'Académie nationale des inventeurs, l'Académie européenne des sciences, la Société électrochimique, la Société de recherche sur les matériaux, la Société américaine de céramique et la Société américaine de chimie.

Établie en 1964, la NAE est une organisation à but non lucratif et non gouvernementale. Elle sert de corps indépendant fournissant des analyses et des conseils d'experts sur les avancées en ingénierie et en technologie.

L'adhésion est accordée par sélection par des pairs. Khalil Amine, avec ses collègues sélectionnés pour 2025, sera officiellement accueilli lors de la réunion annuelle de l'académie en octobre.