La récolte de blé du Maroc en 2025 en dessous de la moyenne malgré les fortes pluies de mars

Malgré des pluies abondantes en mars, la récolte de blé au Maroc pour 2025 devrait rester en dessous de la moyenne des dix dernières années, selon un rapport récent du Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA FAS).

Bien que la production soit légèrement supérieure à 2024, les conditions chaudes et sèches en début de saison, combinées à une réduction de la superficie cultivée, freineront la production globale de blé.

«Les cultures plantées plus tôt dans la saison apparaissent nettement plus faibles et devraient produire bien en dessous de la moyenne en raison des conditions sèches prolongées de décembre à février», indique le rapport. Cependant, les cultures semées plus tard «montrent des conditions plus prometteuses» grâce à une meilleure humidité du sol après les fortes pluies de mars.

Publié le 31 mars, le rapport estime la production de blé du Maroc pour 2025/26 à 1,7 million de tonnes métriques (MMT) pour le blé tendre, 1,1 MMT pour le blé dur, et 700 000 tonnes métriques (MT) pour l'orge.

Pour satisfaire la demande intérieure et maintenir les stocks, le Maroc prévoit d'importer 7,3 MMT de blé et 0,9 MMT d'orge. Les prévisions de l'USDA font suite à des visites de terrain en mars 2025, confirmant une croissance végétative inférieure à la moyenne dans les cultures de blé et d'orge, notamment dans les régions de Marrakech–Tensift–El Haouz et Souss-Massa.

Traditionnellement dépendant de la France pour le blé, le Maroc a diversifié ses fournisseurs en 2024/25, incluant désormais l'Allemagne, le Canada, la Russie, la Roumanie et la Pologne. La Russie, en particulier, est devenue un acteur clé, avec des importations marocaines de blé en provenance de Russie atteignant 960 137 MT entre le 1er juin et le 30 décembre 2024, soit une hausse de 278 % par rapport à la même période en 2023.

Le rapport mentionne également l'annulation des célébrations de l'Aïd Al-Adha en raison de plusieurs années consécutives de sécheresse. L'orge, principalement utilisée comme aliment pour animaux, devrait voir sa consommation chuter de manière significative. Les prévisions actuelles indiquent une diminution d'environ 42 % de la consommation de fourrage par rapport à l'année précédente.