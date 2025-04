ADN ancien et migrations : Une étude révèle un passé génétique inédit en Afrique du Nord

Une étude publiée dans Nature lève le voile sur une lignée génétique nord-africaine jusqu’alors inconnue, issue de la période humide africaine (7 000 ans). En analysant des génomes anciens de Taforalt (Maroc) et Takarkori (Libye), les chercheurs révèlent des connexions insoupçonnées entre les populations préhistoriques du Sahara et du Maghreb, offrant de nouvelles perspectives sur les migrations humaines et les échanges culturels à travers la région.