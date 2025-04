Aid Al-Adha : 437 MDH pour la subvention à l’importation d’ovins en 2023 et 2024

Le coût de l’opération de subvention lancée par le gouvernement en vue d'encourager l'importation exceptionnelle d’ovins destinés à l’Aid Al Adha au titre des années 2023 et 2024 a atteint 437 millions de dirhams (MDH), a indiqué le ministère de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.

Dans un communiqué relatif à l’opération de subvention à l’importation exceptionnelle au titre de cette période, le ministère a précisé que 193 MDH ont été consacrés à cette opération en 2023 et 244 MDH en 2024.

Ainsi, près de 875 000 têtes d’ovins ont été importés, dont la répartition se décline comme suit : 386 000 têtes en 2023 et 489 000 têtes en 2024, a ajouté la même source.

Elle a signalé également que le champ a été ouvert à tous les importateurs remplissant les conditions de la décision conjointe du ministère de l'Economie et des finances et celui de l'Agriculture. Ainsi, 156 importateurs (61 en 2023 et 95 en 2024) ont pu participer au processus d'importation. L’opération est toujours ouverte, avec la poursuite de la suspension des droits de douane et de la TVA.

Ces mesures ont eu un impact sur l'approvisionnement et le renforcement de l’offre en moutons durant l'Aïd al-Adha des années 2023 et 2024, de même qu'elles ont contribué à la préservation du cheptel national.

Le gouvernement a pris des mesures exceptionnelles additionnelles durant les années 2023 et 2024, en mettant en place une subvention de 500 DH par tête d’ovin destiné à l’abattage à l'occasion de Aid Al Adha. Cette initiative tient compte de la succession des années de sécheresse, avec un impact sur les réserves en fourrage et sur les prix des viandes rouges.