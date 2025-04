Trump annonce de nouveaux tarifs douaniers : Maroc (10%), Algérie (30%), Tunisie (28%)

Le président américain Donald Trump a dévoilé, mercredi, une série de tarifs douaniers réciproques lors d’un événement à la Maison-Blanche. Cette annonce, qui marque un tournant dans la politique commerciale des États-Unis, aura des répercussions sur plusieurs pays, y compris le Maroc, rapporte Reuters.

Voici les points clés de son discours :

Une approche protectionniste assumée : «Dans de nombreux cas, l’ami est pire que l’ennemi en matière de commerce», a déclaré Trump, suggérant que certains alliés profitaient indûment des États-Unis.

Critique des accords commerciaux : Il a notamment ciblé le Mexique et le Canada, affirmant : «Nous subventionnons beaucoup de pays et nous les aidons à rester en activité. Pourquoi faisons-nous cela ? À quel moment leur dira-t-on qu’ils doivent s’en sortir seuls ?»

Une politique de repli économique : «Nous mettons enfin l’Amérique en premier», a martelé Trump, soulignant sa volonté de réduire le déficit commercial.

Un enjeu de souveraineté nationale : «Les déficits commerciaux ne sont plus seulement un problème économique, ils sont une urgence nationale», a-t-il ajouté.

Trump a ensuite présenté un tableau affichant les nouveaux taux de taxation sur les importations. Les tarifs allaient de 10 % à 49 % dans un premier tableau, puis jusqu’à 50 % dans un second. Le Maroc se verra appliquer une taxe de 10% à l'instar du Royaume-Uni, Egypte, Arabie Saoudite, Emirats arabes unis, Turquie et Brésil. L'Union européenne et la Jordanie seront taxés à 20%. La Tunisie récolte de 28% alors que l'Algérie et l'Afrique du Sud 30%.

Algeria 30% Oman 10% Uruguay 10% Bahamas 10% Lesotho 50% Ukraine 10% Bahrain 10% Qatar 10% Mauritius 40% Fiji 32% Iceland 10% Kenya 10% Liechtenstein 37% Guyana 38% Haiti 10% Bosnia and Herzegovina 35% Nigeria 14% Namibia 21% Brunei 24% Bolivia 10% Panama 10% Venezuela 15% North Macedonia 33% Ethiopia 10% Chana 10%

Country U.S. reciprocal tariffs China 34% European Union 20% Vietnam 46% Taiwan 32% Japan 24% India 26% South Korea 25% Thailand 36% Switzerland 31% Indonesia 32% Malaysia 24% Cambodia 49% United Kingdom 10% South Africa 30% Brazil 10% Bangladesh 37% Singapore 10% Israel 17% Philippines 17% Chile 10% Australia 10% Pakistan 29% Turkey 10% Sri Lanka 44% Colombia 10%

Country U.S. reciprocal tariffs Peru 10% Nicaragua 18% Norway 15% Costa Rica 10% Jordan 20% Dominican Republic 10% United Arab Emirates 10% New Zealand 10% Argentina 10% Ecuador 10% Guatemala 10% Honduras 10% Madagascar 47% Myanmar (Burma) 44% Tunisia 28% Kazakhstan 27% Serbia 37% Egypt 10% Saudi Arabia 10% El Salvador 10% Côte d'Ivoire 21% Laos 48% Botswana 37% Trinidad and Tobago 10% Morocco 10%

D’après les graphiques qu’il a lus, les nouveaux droits de douane imposés par les États-Unis restent généralement moindres que ceux appliqués par leurs partenaires commerciaux. Cependant, dans certains cas, Washington a décidé d’aligner ses taux sur ceux déjà pratiqués par d’autres pays. «Ce n’est pas une pleine réciprocité, c’est une sorte de réciprocité», a précisé Trump.

Si les principaux partenaires visés restent la Chine, l’Union européenne ou le Canada, cette nouvelle politique pourrait également affecter les échanges avec le Maroc, notamment sur les secteurs de l’agroalimentaire et du textile, où le royaume entretient des relations commerciales avec les États-Unis.

Pour rappel, Rabat et Washington ont signé un accord de libre échange en 2004, entré en vigueur le 1er janvier 2006. La balance commerciale reste largement déficitaire pour le Maroc.