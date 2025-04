Aéroports marocains : Objectif 80 millions de passagers d’ici 2030

Un vaste programme d’extension et de modernisation des infrastructures aéroportuaires a été approuvé pour porter la capacité du trafic aérien national de 30 à 80 millions de passagers à l’horizon 2030.

Le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, a annoncé, ce mercredi à Casablanca, la mise en œuvre d’un programme ambitieux dans le cadre de la stratégie “Aéroports 2030” de l’Office national des aéroports (ONDA). Ce plan vise à répondre aux exigences croissantes du transport aérien et à préparer le pays à accueillir la Coupe du Monde de football en 2030.

«Nous faisons face à de grands défis, notamment la préparation pour la Coupe du Monde 2030, afin de soutenir la croissance du transport aérien, d’améliorer la qualité des services et de répondre aux attentes des visiteurs, tout en renforçant la compétitivité de la destination marocaine.» Abdessamad Kayouh

Dans le cadre de cette transformation, un plan de développement de la Royal Air Maroc (RAM) prévoit l’augmentation de la flotte de la compagnie nationale de 50 à 200 avions d’ici 2037. Ce développement structurel renforcera la position de l’aéroport Mohammed V de Casablanca en tant que hub international reliant l’Afrique, l’Europe, l’Amérique et le Moyen-Orient.

M. Kayouh a également annoncé la connexion de l’aéroport de Casablanca au réseau TGV, avec la création d’une gare ferroviaire aux standards internationaux. Cette infrastructure permettra de relier l’aéroport à :

Tanger en moins de deux heures

Rabat en moins de 30 minutes

Marrakech en moins de 55 minutes

Un train régional desservira également l’aéroport toutes les 15 minutes, facilitant son accès et renforçant son rôle stratégique.

Au-delà des grands hubs, le programme prend en compte l’importance stratégique des aéroports du Sud et de l’Est du pays. Ces infrastructures joueront un rôle clé dans le développement du transport aérien intérieur et la promotion touristique de plusieurs villes comme Beni Mellal, Ouarzazate, Zagora, Taroudant, Tata, Es-Smara et Bouarfa.

Le ministre a exhorté les membres du Conseil d’administration à assurer un suivi rigoureux de l’exécution des projets, en mettant en place des plans précis pour garantir leur réalisation dans les délais impartis.

La réunion s’est tenue en présence du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, du directeur de l’Agence Nationale de Gestion Stratégique des Participations de l’État (ANGSPE), Abdellatif Zaghnoun, et du directeur général de l’ONDA, Adel El Fakir.