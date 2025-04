Un lycéen marocain expulsable après un salut nazi devant une synagogue à Valence

Un adolescent marocain en situation irrégulière a été placé en centre de rétention administrative après s’être filmé en train d’effectuer un salut nazi devant la synagogue de Valence. Le préfet de la Drôme a annoncé son expulsion.

Le 25 mars dernier, un lycéen en classe préparatoire à Valence s’est filmé devant la synagogue du centre-ville, réalisant un salut hitlérien tout en diffusant un discours nazi, selon la radio locale Ici Drôme-Ardèche (anciennement France Bleu). Plusieurs selfies le montrant bras tendu auraient également été pris. L’alerte a été donnée anonymement par un courriel adressé à l’établissement scolaire du jeune homme, qui a immédiatement signalé les faits au procureur.

Interpellé le 1er avril et placé en garde à vue, l’adolescent a reconnu les faits mais a affirmé avoir agi sous l’emprise de l’alcool. Son visa étudiant, qui lui permettait de poursuivre sa scolarité en France, n’était pas entièrement en règle, son statut étant devenu irrégulier faute d’avoir rempli certaines obligations administratives auprès de la préfecture de la Drôme.

Le préfet Thierry Devimeux a annoncé que le jeune homme a été placé en centre de rétention administrative en vue de son expulsion. «Il s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire français (OQTF)», précise-t-il dans un communiqué, condamnant «avec la plus grande fermeté cet acte odieux». Il réaffirme également sa «détermination à lutter contre l’antisémitisme et toutes les formes de racisme» et exprime son soutien à «nos concitoyens de confession juive».

Le lycéen doit comparaître le 6 octobre prochain dans le cadre d’une procédure de plaider coupable (CRPC) pour «apologie de crime ou délit». En attendant, il a été transféré au centre de rétention administrative de Lyon, en attendant une éventuelle expulsion du territoire français.