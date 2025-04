Sahel : L’armée malienne répond à l’abattage de son drone Akinci

L'armée malienne a annoncé ce mercredi avoir mené des frappes aériennes ciblant des positions occupées par des «groupes terroristes». «L'État-Major Général des Armées informe le public que les opérations de renseignement et la traque des groupes terroristes se poursuivent sur l'ensemble du territoire national. Ainsi, les nombreuses bases et cachettes logistiques des terroristes, identifiées grâce à la surveillance aérienne notamment dans les secteurs Nord-Est et Sud-Est dans un rayon de 400 km de Kidal, continuent d'être traitées», précise l'armée de Bamako dans un communiqué.

«Dans la nuit du 1er au 2 avril, lors d'un vol de surveillance de routine, un mouvement de véhicules pick-up transportant des terroristes armés avec leur logistique a été repéré à 3,5 kilomètres au Sud-Est de Tin-Zaouitene, et à 2 km de la frontière», ajoute le communiqué.

Après l'exécution «réussie» de la frappe, la même source indique que «l'analyse postérieure de l'explosion a révélé la présence de grandes quantités de substances explosives».

Pour mémoire, l'armée malienne avait annoncé mardi qu'un de ses drones «s'est écrasé près de Tin-Zawatene, dans la région de Kidal», tandis que le Front de Libération de l'Azawad et l'armée algérienne ont revendiqué chacun de leur côté la destruction d'un drone Akinci de l'armée malienne.

Le 17 mars, un drone des forces maliennes avait détruit, dans le même périmètre frontalier, des camions algériens immatriculés à Bordj Baji Mokhtar, qui transportaient des aides destinées aux groupes d'opposition au gouvernement de Bamako.