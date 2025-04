Akdital rachète deux établissements de santé à Laayoune

Le Groupe AKDITAL, leader du secteur privé de la santé au Maroc, a obtenu l’aval du Conseil de la Concurrence pour l’acquisition de deux établissements médicaux à Laâyoune : la Polyclinique Internationale de Laâyoune et Al Hikma Medical Center. Cette opération stratégique marque une nouvelle avancée dans l’expansion du Groupe, qui couvre désormais 11 régions du Royaume.

Al Hikma Medical Center, établissement pluridisciplinaire de 76 lits, est déjà pleinement opérationnel sous la gestion d’AKDITAL. Il propose une offre de soins diversifiée incluant consultations médicales, examens radiologiques, analyses et interventions chirurgicales.

Quant à la Polyclinique Internationale de Laâyoune, qui dispose de 240 lits, elle est en phase de préparation pour une mise en service prévue le 2 mai 2025. Cet hôpital de référence assurera une prise en charge 24h/24 et 7j/7, avec des pôles d’excellence en cardiologie, oncologie (médicale et radiothérapie), neurochirurgie, pédiatrie, chirurgie orthopédique, gynécologie-obstétrique, médecine du sport et médecine interne.

Avec cette expansion, AKDITAL consolide son engagement en faveur d’une offre de soins accessible et accompagne la généralisation de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO). L’implantation à Laâyoune renforce son rôle clé dans l’amélioration du maillage sanitaire national.