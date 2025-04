Maroc : Tinghir accueille le Forum des gorges et des oasis

Le forum des gorges et des oasis aura lieu du 2 au 4 mai à Tinghir, sous le thème «Gorges et Oasis : Leviers pour un développement territorial durable dans la région».

Organisé par le Conseil provincial du tourisme de Tinghir, avec l’appui de la préfecture de la province de Tinghir, cet évènement entend promouvoir un développement territorial durable dans la région, à travers la mobilisation des acteurs locaux autour des domaines du sport, de la culture, de l’économie et de l’environnement.

Selon les organisateurs, le forum s’articule autour d’un programme mêlant activités culturelles, sportives, artistiques et scientifiques qui se dérouleront dans différentes communes de la province.

Dans le cadre de la promotion de l’éco-tourisme et des sports de montagne, des courses sportives seront organisées sur les pistes des gorges et des oasis en présence de grandes figures sportives marocaines. Ainsi, le but est d’encourager les jeunes à s’engager dans le sport et de promouvoir l’esprit de compétitivité.

Au menu de cet événement figurent aussi des expositions de produits de terroir au profit des coopératives locales avec des espaces dédiés à l’amélioration des techniques de production et à la valorisation des ressources locales.

Pour stimuler l’innovation et l’entreprenariat, le forum prévoit un hackathon provincial axé sur la préservation des oasis et des gorges. Cet événement offrira aux jeunes l’opportunité de développer des solutions innovantes pour relever les défis environnementaux et économiques de la région, soulignent les organisateurs.

En outre, des séminaires scientifiques réuniront des experts et chercheurs issus de plusieurs universités nationales et institutions publiques, devant favoriser l’échange d’expériences et des meilleures pratiques en matière de valorisation des oasis et des gorges.