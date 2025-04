Maroc : Dislog Group rachète 70% d’Afrobiomedic, spécialiste de l’implantologie en cardiologie

Dislog Group poursuit son expansion dans le secteur médical en signant un protocole d’accord pour l’acquisition de 70% des parts d’Afrobiomedic, acteur clé des dispositifs d’implantologie en cardiologie au Maroc. Cette opération s’inscrit dans la stratégie de croissance externe (M&A) du groupe et vise à consolider son pôle santé.

Fondée en 2009, Afrobiomedic est spécialisée dans l’importation et la distribution de dispositifs médicaux en cardiologie interventionnelle, cardiologie structurelle et rythmologie, avec une présence également en neuroradiologie interventionnelle vasculaire. L’entreprise bénéficie de partenariats exclusifs avec des marques internationales et propose des équipements de pointe certifiés ISO 13485, garantissant ainsi une haute qualité aux professionnels de santé marocains.

Driss Nasr, fondateur et actionnaire unique d’Afrobiomedic, conservera 30% du capital et continuera à diriger l’entreprise afin de piloter son développement au Maroc et en Afrique. Ce rapprochement avec Dislog Group permettra d’accélérer la croissance d’Afrobiomedic en bénéficiant des synergies et des capacités industrielles du groupe.

Dislog Group, déjà bien implanté dans l’industrie pharmaceutique et les dispositifs médicaux, renforce ainsi son pôle santé qui comprend plusieurs entités spécialisées telles que Megaflex, Kosmopharm, Steripharma, Somapharma, Africare et Dislog Santé. Ce pôle est structuré autour de trois business units couvrant l’industrie pharmaceutique, les dispositifs médicaux et les dermo-cosmétiques, créant ainsi une chaîne de valeur complète allant de la fabrication de médicaments à la distribution d’équipements spécialisés.

Cette transaction reste soumise à l’autorisation du Conseil de la Concurrence.