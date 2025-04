Sahara : La MINURSO réduit la voilure, inquiétude au sein du Polisario

La MINURSO a décidé de ne pas renouveler les contrats de ses employés. Le quartier général de la mission onusienne, basé à Laâyoune, a informé les contractuels marocains de cette mesure. Cette décision s'accompagne également d'une suspension du recrutement de nouveaux agents étrangers, conformément à une directive émanant du siège de l'ONU à New York.

Les médias du Polisario s'inquiètent de cette décision, la percevant comme un premier pas vers la fin du «règlement politique de la question du Sahara occidental, au profit d'une gestion du conflit sans résolution. Ce qui pourrait ouvrir la voie à une nouvelle escalade», a rapporté un média sahraoui ce mercredi 2 avril.

Cette décision est même qualifiée d'«inédite». En effet, la MINURSO a toujours bénéficié d'un traitement particulier par rapport aux autres missions de maintien de la paix des Nations unies. Son budget n'a pas été réduit malgré la crise financière qui frappe l'organisation depuis plusieurs années, en partie à cause des contributions non versées par certains États membres. Ainsi, en 2024, l'ONU a alloué 75,35 millions de dollars à sa mission au Sahara occidental, soit une augmentation de 9,1 % par rapport à l'année fiscale précédente.

Trump appelé à cesser de financer la MINURSO

Même durant le premier mandat de Donald Trump à la Maison-Blanche (2017 - 2021), la MINURSO n'a pas fait l'objet d'appels à réduire les dépenses au sein des Nations unies. Des appels qui avaient été émis par le président américain lui-même, ainsi que par son ancien conseiller à la sécurité, John Bolton.

Mais la donne semble avoir changé pour ce second mandat de Donald Trump. En mars dernier, un think tank américain proche des républicains a exhorté le président des États-Unis à cesser de financer la MINURSO. «Trump et l'ONU pourraient économiser des milliards en mettant fin à ces opérations», a affirmé le centre de recherche. «Après 34 ans, la MINURSO n'a même pas réalisé un recensement complet. Elle avance des excuses, certaines valables, d'autres non, mais le temps passe», avait critiqué le think tank.

La MINURSO n'a en effet pas réussi à recenser la population des camps de Tindouf, et encore moins à organiser un référendum au Sahara occidental. Une option qui, d'ailleurs, est écartée par l'ONU depuis 2001. La mission onusienne n'a pas non plus réussi à faire respecter le cessez-le-feu, conclu avec les parties en septembre 1991, et que le Polisario viole depuis le 13 novembre 2020. Les nuages menaçants s'amoncellent au-dessus du QG de la MINURSO.