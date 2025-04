Zagora : Deux soldats tués lors d’une collision et un blessé

Le dimanche 30 mars 2025, dans la région de Taqouine, province de Zagora, un grave accident a impliqué une patrouille militaire en mission de contrôle frontalier. Alors qu'elle poursuivait un véhicule tout-terrain chargé de haschisch, la patrouille a été intentionnellement percutée par ce dernier.

Selon la page officielle des Forces Armées Royales Marocaines sur Facebook, cet accident tragique a coûté la vie aux caporaux Faisal Moujahid et Mohammed Hassnaoui, qui ont succombé à leurs blessures pendant leur évacuation vers l'hôpital. Un troisième soldat est toujours en soins intensifs.

À la suite de ce drame, les Forces Armées Royales (FAR) ont déployé un hélicoptère militaire pour transporter les dépouilles des soldats vers Bzou, dans la province d'Azilal, et Ain Kechour, près de Oued Zem. Les inhumations ont eu lieu en présence d'une délégation militaire officielle.

La cérémonie a rassemblé les autorités locales, la Gendarmerie Royale et les forces auxiliaires, ainsi que les familles et amis des défunts, venus leur rendre un dernier hommage. La douleur était palpable, mais la fierté de leur sacrifice pour la nation était tout aussi présente. Les FAR ont également exprimé leurs condoléances et assuré leur soutien aux familles endeuillées.