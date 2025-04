«Marche Populaire Nationale» en solidarité avec le peuple palestinien à Rabat

Le Groupe d'Action Nationale pour la Palestine appelle à une marche nationale de solidarité avec le peuple palestinien et contre le génocide, prévue dans la capitale Rabat le dimanche 13 avril 2025. Le rassemblement débutera à 10 heures, et partira de Bab El Had à Bab El Rouah.

Dans un communiqué, le groupe souligne que cette marche s'inscrit dans «la continuité de la mobilisation populaire à laquelle le peuple marocain participe pour soutenir la lutte palestinienne contre l'occupation, l'agression et le génocide barbare, ainsi que le siège systématique visant à affamer et soumettre Gaza, sa population et sa résistance, face à la menace de déplacements forcés et de liquidation de la cause». Cette initiative poursuit «l'action sur le terrain menée par le Groupe d'Action Nationale pour la Palestine tout au long de la campagne Al-Aqsa Flood... et auparavant», tout en protestant contre «la poursuite de la normalisation officielle malgré les crimes de l'entité sioniste nazie... et l'escalade de l'infiltration sioniste qui menace le tissu institutionnel et social marocain».

Depuis le début de l'offensive israélienne sur la bande de Gaza en octobre 2023, les Marocains ont régulièrement participé à des manifestations et marches de solidarité avec le peuple palestinien.