Maroc : Récolte de myrtilles retardée, le pic attendu en avril-mai

Cette année, la saison des myrtilles au Maroc a pris du retard, avec un pic de récolte attendue en avril et mai, soit presque un mois plus tard qu'à l'accoutumée.

«Nous verrons une évolution des récoltes dans les semaines à venir, et nous atteindrons des volumes de pointe en avril et mai», a déclaré Amine Bennani, président de l'Association marocaine des producteurs de fruits rouges, lors d'une interview avec Fresh Plaza.

Il a expliqué ce retard par des «températures inadaptées pour les myrtilles dans le nord du pays en novembre et décembre, coïncidant avec la floraison du fruit», ce qui a freiné leur croissance. Fin février, seuls 17 à 20 % des volumes de la saison précédente avaient été récoltés. Toutefois, dans la région d'Agadir, les conditions étaient favorables, et «les récoltes [ont été] normales jusqu'à présent, atteignant 70 % des volumes de la saison».

Bennani a également noté une amélioration de la productivité à Larache. Il a assuré que les myrtilles marocaines seraient disponibles sur le marché jusqu'à la deuxième semaine de mai.

Malgré ces perspectives positives, Bennani a souligné un défi majeur : L'offre de main-d'œuvre. Le pic de récolte des myrtilles coïncide avec le deuxième cycle des framboises et des fraises destinées à la congélation, ce qui pourrait entraîner des pertes de fruits en raison d'une pénurie de travailleurs.

Sur le plan commercial, ce retard est perçu comme un avantage. Les changements climatiques ont perturbé la production de myrtilles à l'échelle mondiale, notamment en Espagne et en Amérique latine. En conséquence, une surabondance a atteint le marché plus tard que d'habitude, et le retard de la récolte marocaine a permis d'éviter un afflux précoce à un moment où les prix étaient particulièrement bas par rapport à la saison précédente.