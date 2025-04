Maroc : CEMA bois de l’Atlas investit 150 MDH pour moderniser ses infrastructures

CEMA bois de l’Atlas investit 150 millions de dirhams pour moderniser ses infrastructures et renforcer sa compétitivité, en réponse aux transformations du marché et aux défis des années à venir. 120 MDH de cette enveloppe sera allouée à la modernisation des lignes de fabrication de panneaux et 30 autres serviront à développer l’atelier kit. Grâce à ses deux unités de production à Casablanca et à Meknès, la société ambitionne ainsi de suivre la demande locale croissante.

«Avec l’organisation de grands événements internationaux tels que la Coupe d’Afrique des nations 2025 et la Coupe du monde 2030, le pays accélère ses investissements en infrastructures et en industries stratégiques», explique l’entreprise, dans un communiqué. A travers cet investissement, elle entend ainsi «jouer un rôle clé dans cette transformation en garantissant des solutions industrielles à la hauteur des ambitions nationales».

De ce fait, l’investissement reflète une «volonté de se démarquer face à la concurrence nationale et internationale et de préparer l’avenir avec des infrastructures optimisées». Cette stratégie inclut notamment «une démarche éco-responsable intégrés», qui se traduit par «l’utilisation d’énergies renouvelables, le recyclage des panneaux et la gestion rigoureuse des déchets», ajoute la même source.

Avec ses certifications internationales (ISO 9001, ISO 14001, KOMO, CSTB, FSC), l’entreprise se conforme également aux exigences de qualité, d’hygiène et de sécurité.