José Manuel Albares sur le Sahara : L'ONU doit présenter une solution

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a affirmé que l'Espagne n'avait pas changé sa position sur le conflit au Sahara occidental. Lors d'un entretien avec leLa Cafetera sur Radiocable, il a précisé : «Il n'y a pas de changement de position, mais il y a le désir que cette impasse, qui dure depuis 50 ans, ne se poursuive pas pendant encore 50 ans.»

Le chef de la diplomatie a poursuivi en affirmant que l'envoyé spécial de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, est celui qui «doit mettre la solution sur la table, et une décision doit être prise entre les parties concernées». A ce titre, il a expliqué que les principales parties aux négociations menées par l'ONU sont le Maroc et le Front Polisario.

Interrogé sur le fait de savoir si le gouvernement espagnol avait fourni des clarifications suffisantes concernant la lettre envoyée par le Premier ministre Pedro Sánchez au roi Mohammed VI en mars 2022, Albares a souligné que cela a bien été fait. Dans ce sens, il a noté avoir «assisté de nombreuses fois au Parlement pour expliquer les relations avec le Maroc et la position de l'Espagne sur la question du Sahara, une position bien connue et présente dans la déclaration hispano-marocaine».

Albares a critiqué ceux qui entravent l'objectif d'une solution politique au conflit, déclarant : «Je trouve complètement irresponsable que certains s'assoient sur des principes prétendus et maintiennent la situation gelée pour encore cent ou deux cents ans.»

Dans le même entregtien, Albares a loué le niveau des relations entre l'Espagne et le Maroc, soulignant les «intérêts vitaux» qui unissent les deux pays, tels que la lutte contre le terrorisme et la lutte contre les «mafias de la traite des êtres humains».

Il a également affirmé que le Maroc était «l'un des partenaires commerciaux les plus importants de l'Espagne», la relation économique entre les deux pays étant parmi les plus importantes au monde, dépassée seulement par les relations commerciales avec les États-Unis et le Royaume-Uni.

Le ministre a abordé, en outre, la coopération entre les deux pays pour accueillir le Mondial 2030 de football, organisé par l'Espagne, le Maroc et le Portugal.