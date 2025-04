Tamesna : Arrestation du suspect filmé en train d'agresser avec une arme blanche

Hier, mardi 1er avril, la police de Tamesna a arrêté un jeune homme de 19 ans, déjà connu des services de police. Il est soupçonné avoir participé à un vol sur l'autoroute, accompagné de menaces à l'arme blanche.

D'après une source sécuritaire, les services de la sûreté nationale ont réagi promptement après la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux. Cette vidéo montre le suspect bloquant le passage d'un groupe, incluant des mineurs, puis menaçant l'un d'eux avec un couteau avant de dérober des effets personnels. L'incident semble lié à des différends antérieurs entre les protagonistes. Une enquête est en cours pour en déterminer la nature exacte.

L'enquête a permis d'identifier et d'arrêter le suspect mardi. La vérification de ses antécédents dans la base de données de la DGSN a révélé qu'il était recherché sous plusieurs mandats nationaux émis par la police et la gendarmerie royale de Témara et Tamesna. Il est suspecté d'être impliqué dans la formation d'un gang criminel, ainsi que dans des actes de vol et de violence.

Le suspect a été placé en garde à vue, sous détention provisoire, en attendant l'enquête de la police judiciaire supervisée par le procureur compétent.