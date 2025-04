Aziz Akhannouch, troisième fortune du Maroc après Benjelloun et Sefrioui (Forbes)

Le classement annuel de Forbes 2025 qui énumère les milliardaires du monde comprend trois Marocains, dont la fortune dépasse 1 milliard de dollars : Othman Benjelloun, Anas Sefrioui et Aziz Akhannouch.

Othman Benjelloun est en tête de liste pour le Maroc, avec une fortune nette estimée à 1,6 milliard de dollars, contre 1,4 MM$ en 2024. Quatorzième en Afrique et 2 110e au niveau mondial, le PDG de BMCE Bank of Africa, présente dans plus de 20 pays africains, détient également une participation dans la filiale marocaine de l'opérateur de télécommunications français Orange, par l'intermédiaire de la holding FinanceCom.

Anas Sefrioui partage également la première place avec Benjelloun, avec une valeur nette de 1,6 milliard de dollars (14e en Afrique et 2 110e au niveau mondial). Sefrioui est le fondateur et PDG du groupe Douja, une société cotée en bourse qui a prospéré grâce aux marchés publics. Il a bâti sa fortune en développant des projets de logements sociaux à travers le Maroc.

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, est en troisième position, avec une fortune de 1,5 MM$, contre 1,7 MM$ en 2024. Il se classe 16e en Afrique et 2 233e au niveau mondial. Akhannouch est le principal propriétaire du groupe familial Akwa, un conglomérat de plusieurs milliards de dollars fondé par son père et partenaire commercial Ahmed Wakrim en 1932.

Le groupe a des investissements dans les industries pétrolière, gazière et chimique par l'intermédiaire de ses sociétés cotées en bourse Afriquia Gaz et Maghreb Oxygène.