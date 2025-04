L'ONMT choisit Finn Partners pour son roadshow en Amérique du Nord

La société mondiale de relations publiques spécialisée dans le voyage et le tourisme, Finn Partners, a été choisie pour planifier et soutenir le roadshow de l'Office national marocain du tourisme (ONMT) à Toronto, Boston et Chicago. L'accord inclut des conseils stratégiques, l'élaboration de listes de médias et d'influenceurs, la présence sur le terrain, les suivis après les événements, ainsi que l'organisation d'un voyage de familiarisation au Maroc.

Selon un communiqué de presse, ce contrat d'une valeur de 50 000 dollars est en vigueur depuis le 17 mars. Il a été signé par Siham Fettouhi, directrice exécutive pour l'Amérique du Nord à l'ONMT, avec Haldun Dinccetin, partenaire senior chez Finn, supervisant le travail de relations publiques.

Ce n'est pas la première fois que l'ONMT se tourne vers Finn Partners pour des services. En août 2024, l'institution avait choisi Finn Partners comme son cabinet de conseil en communication marketing intégrée en Chine.