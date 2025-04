Espagne : Un camionneur en direction du Maroc arrêté après 20h de route sans escale

La Garde civile espagnole a intercepté un camionneur pour avoir conduit son véhicule pendant plus de 20 heures, sans escale. Le camion a été arrêté sur l'autoroute A-381 (Cadix), en provenance de Belgique et à destination du Maroc. Le trajet fait environ 2 300 kilomètres, soit près de 30 heures de route, sans compter la traversée en ferry.

Le mis en cause a été sanctionné de 4 001 euros, en plus d'une amende de 500 euros en vertu du Code de la route général, ainsi que le retrait de 6 points du permis de conduire et la mise en fourrière du camion.

Des membres de la Garde civile postés sur l'autoroute pour le contrôle des véhicules de transport international avaient constaté l'infraction, après avoir examiné le chronotachygraphe du camion. L'appareil a révélé que le conducteur avait roulé avec son véhicule pendant 20 heures et 15 minutes, sans temps de repos journalier obligatoire.

À une vitesse de 80 km/h, le conducteur a parcouru une distance estimée à 1 620 kilomètres, soit l'équivalent de la distance entre Madrid et Florence, ou entre Barcelone et Amsterdam.