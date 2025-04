Ligue 1 : Hakimi et Ben Seghir en lice pour le prix Marc-Vivien Foé

France 24 et RFI ont dévoilé, mardi, la liste des 12 finalistes en course pour le prix Marc-Vivien Foé, qui récompense chaque année le meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1. Parmi les nommés figurent les Marocains Achraf Hakimi (PSG), Amine Gouiri (OM) et Eliesse Ben Seghir (Monaco).

Le successeur de Pierre-Emerick Aubameyang, lauréat en 2024 lorsqu’il portait les couleurs de l’OM, sera connu le 12 mai, par le vote d'un panel de journalistes spécialisés. Créé en 2009, ce trophée rend hommage à Marc-Vivien Foé, international camerounais décédé en plein match lors de la Coupe des confédérations 2003, disputée en France.

Parmi les 12 prétendants, Achraf Hakimi (PSG, 26 ans) apparaît comme l’un des favoris. Arrivé en 2021, le latéral droit marocain est devenu un élément clé du club parisien. Côté monégasque, le jeune milieu marocain Eliesse Ben Seghir (20 ans) s’est distingué, tout comme son coéquipier sénégalais Lamine Camara (21 ans).

Amine Gouiri, attaquant algérien recruté par l’OM en janvier, a su se faire une place au sein de l’effectif phocéen. Son compatriote Himad Abdelli (Angers, 25 ans) fait partie des révélations de la saison.

La Côte d’Ivoire compte trois représentants : le gardien Yahia Fofana (Angers, 24 ans), l’attaquant niçois Evann Guessand (23 ans), auteur de sa meilleure saison en carrière, et le milieu offensif Hamed Junior Traoré (AJ Auxerre, 25 ans).

Le Sénégal n’est pas en reste avec trois joueurs en lice : en plus de Lamine Camara, figurent le milieu de Strasbourg Habib Diarra et le défenseur lyonnais Moussa Niakhaté (29 ans).

Enfin, deux autres joueurs complètent la sélection : le Nigérian Moses Simon (FC Nantes, 29 ans), qui dispute sa sixième saison avec les Canaris, et Abdoulaye Touré (Le Havre, 31 ans), doyen de cette édition.