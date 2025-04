France : François Bayrou fait marche arrière sur l’interdiction du voile dans le sport

François Bayrou semble avoir changé de position sur l’interdiction du port du voile dans les compétitions sportives. Alors qu’il avait initialement soutenu la proposition de loi sur le sujet, le Premier ministre a exprimé ce mardi une réserve claire sur son adoption.

Interpellé par la droite lors des débats à l’Assemblée nationale, Bayrou a pris ses distances avec la proposition de loi, déjà votée au Sénat, visant à généraliser l’interdiction des signes religieux dans toutes les compétitions sportives. Patrick Mignola, ministre chargé des relations avec le Parlement, a d’ailleurs laissé entendre que cette initiative ne figurerait pas à l’ordre du jour de l’Assemblée. «Il ne faut pas stigmatiser nos 9 millions de compatriotes musulmans», a répliqué François Bayrou, selon des propos rapportés par BFMTV.

Un participant aux échanges a confirmé à la chaîne d’information que «tout le monde a bien compris qu’il n’y était pas favorable». Une prise de position qui tranche avec son attitude d’il y a deux semaines, lorsqu’il avait dû arbitrer un différend sur le sujet entre plusieurs ministres, dans une ambiance tendue à Matignon. À l’époque, il avait pourtant fini par soutenir la ligne défendue par Bruno Retailleau et Gérald Darmanin.

«Il avait alors déclaré que le gouvernement était favorable à la proposition de loi du Sénat, sans préciser si elle serait présentée à l’Assemblée nationale», analyse une source de BFMTV.

Le débat sur la place des signes religieux dans le sport ressurgit régulièrement en France. Cette fois, il a été relancé par une initiative du sénateur Michel Savin (LR), dont la proposition de loi a été adoptée au Sénat par 210 voix contre 81.

Selon le site du Sénat, le texte interdit «le port de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance politique ou religieuse lors des compétitions organisées par les fédérations sportives, leurs ligues professionnelles et leurs associations affiliées». Il prévoit également d’empêcher le «détournement de l’usage d’un équipement sportif mis à disposition par une collectivité territoriale» et impose «le respect des principes de neutralité et de laïcité dans les piscines».

À ce jour, la réglementation sur le sujet varie selon les disciplines. Chaque fédération sportive fixe ses propres règles, ce qui génère des débats récurrents. Le football interdit le port du voile en compétition, contrairement au handball ou à l’athlétisme.