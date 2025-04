Zineb Hattab : première cheffe végane étoilée en Suisse, une révolution gastronomique

Dans le paysage culinaire suisse, une étoile montante brille avec éclat : Zineb “Zizi” Hattab. Originaire d’Espagne, cette cheffe d’ascendance marocaine a su conquérir les palais zurichois avec sa cuisine végétalienne inventive, ancrée dans ses racines culturelles et son engagement pour la durabilité.

Née de parents marocains et élevée sur la Costa Brava, Zineb Hattab a d’abord embrassé une carrière d’ingénieure en informatique. Cependant, sa passion pour la gastronomie l’a poussée à changer de voie. Elle a affiné son art aux côtés de chefs de renom tels qu’Andreas Caminada en Suisse et au restaurant Cosme à New York.

Forte de ces expériences, elle a ouvert en 2020 le restaurant KLE à Zurich, proposant une cuisine végétalienne moderne aux influences marocaines et mexicaines. Dès son ouverture, le restaurant est salué par la critique, obtenant 14 points au Gault Millau et valant à Hattab le titre de “Découverte de l’année”.

En octobre 2021, elle inaugure son deuxième établissement aux touches marocaines affirmées, DAR, à Zurich, poursuivant son engagement pour une cuisine végétalienne de qualité.

Une série de distinctions culinaires

En 2022, KLE est devenu le premier restaurant végan en Suisse à recevoir une étoile au Guide MICHELIN, récompensant la finesse et la créativité de sa cuisine. Cette distinction s’accompagne d’une Étoile Verte MICHELIN, soulignant l’engagement de la cheffe en faveur de la durabilité et de l’utilisation de produits locaux et biologiques.

La même année, Hattab est reconnue comme l’une des “Hospitality Pioneers” par la liste 50 Next, célébrant les futurs leaders de la gastronomie mondiale.

En mars 2025, Zineb Hattab a été honorée du Mérite culinaire suisse, une reconnaissance décernée à sept professionnels de la gastronomie pour leur excellence. Seule femme parmi les lauréats cette année-là, elle a été saluée pour son approche novatrice de la cuisine végétalienne et son influence croissante sur la scène gastronomique suisse.

Restaurant Dar à Zurich / DR

Quand saveur rime avec éthique

Au-delà de ces distinctions, Zineb Hattab est reconnue pour son engagement envers une alimentation durable et éthique. Elle collabore étroitement avec des producteurs locaux pour s’approvisionner en ingrédients biologiques, reflétant sa philosophie d’une cuisine respectueuse de l’environnement et des traditions culinaires.

L’ascension de Zineb Hattab illustre une évolution notable dans le monde de la haute gastronomie, où la cuisine végétalienne gagne en reconnaissance et en prestige. En alliant tradition et innovation, elle redéfinit les codes culinaires et ouvre la voie à une nouvelle génération de chefs soucieux de l’impact environnemental et social de leur art.