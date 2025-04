6ᵉ Conférence Franco-Marocaine des Notaires : investir au Maroc en toute sécurité

Le Conseil Régional des Notaires de Rabat et la Chambre des Notaires de Paris organisent, en collaboration avec le Consulat Général du Maroc à Villemomble, la sixième édition de la Conférence Franco-Marocaine des Notaires sous le thème : «Investir au Maroc : Incitations, Sécurité et Réformes Clés».

L’événement se tiendra le vendredi 4 avril 2025 à 15h, à la Maison du Maroc à Paris. Il s’adresse aux Marocains résidant en France ainsi qu’à toute personne ou entreprise intéressée par les opportunités d’investissement au Maroc.

Cette édition réunira, aux côtés des notaires de Rabat et de Paris, une délégation marocaine de haut niveau, composée de représentants du Ministère de la Justice, de la Direction Générale des Impôts, de la Trésorerie Régionale de Rabat, de l’Office des Changes, de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations, ainsi que du Centre Régional d’Investissement de Rabat.

Cette conférence constitue un espace privilégié d’échange et de réflexion, mettant en avant les opportunités d’investissement au Maroc et soulignant le rôle clé du notaire dans la sécurisation des transactions.

Organisée alternativement à Paris et Rabat, la Conférence Franco-Marocaine des Notaires s’inscrit dans le cadre de la convention de jumelage et de partenariat signée en 2012 entre les notaires des deux pays.