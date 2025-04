Maroc : Le Festival On Marche, du 4 au 12 avril à Marrakech

La 18ᵉ édition du Festival international de danse contemporaine «On Marche» fait son retour à Marrakech du 4 au 12 avril, mettant l'accent sur quatre valeurs essentielles : espoir, jeunesse, public et Afrique.

Comme chaque année, le festival investit la ville avec une multitude de représentations, projections, débats, masterclass et performances, mettant en lumière des artistes de la scène chorégraphique marocaine et internationale, selon un communiqué des organisateurs. Cette édition accueillera des compagnies venues de Belgique, France, Tunisie, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Espagne et Liban, avec des spectacles accessibles gratuitement.

Au fil des années, le festival a œuvré pour faire reconnaître la danse contemporaine comme un art à part entière au Maroc, un succès rendu possible grâce au soutien de partenaires historiques tels que la Wilaya de la région Marrakech-Safi, le Conseil régional de Marrakech-Safi, Es Saadi Marrakech Resort, l'Institut français, et l'École supérieure des arts visuels (ESAV-Marrakech).

En 2025, une étape importante sera franchie avec la signature d'une convention triennale entre le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et le festival «On Marche», poursuit le communiqué. Un autre partenariat, signé avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, permettra à trois artistes belges de présenter leur travail pour la première fois au Maroc.

Le festival soutient la jeunesse à travers Nafass - On Marche, première école de la pensée pour les arts chorégraphiques au Maroc, incluant notamment le Prix Taklif, qui encourage une nouvelle génération de chorégraphes. Les finalistes bénéficient de résidences artistiques au Maroc et à l'étranger pour développer leurs premières créations. Les lauréats de 2023 et 2024 présenteront leurs spectacles cette année.

Une nouveauté marque cette édition : un programme de formation de trois ans en partenariat avec la Fondation Dar Bellarj, destiné à une trentaine d'adolescents ayant débuté leur apprentissage avec le danseur et chorégraphe de renommée internationale Bernardo Montet. Le résultat de ce travail prendra la forme d’un spectacle intitulé «Melach, le sel des étoiles. Opus 1» (France / Maroc), présenté le mercredi 9 avril à 17h à la Fondation Dar Bellarj.

Comme l'année dernière, un projet participatif réunira 70 danseurs et non-danseurs, inscrits au préalable, dans un concept unique visant à faire danser le public dans l’espace public. Sous la direction du chorégraphe Olivier Dubois, le public deviendra danseur dans «Parade», sur la place Jemaa El-Fna, samedi 12 avril, à 16h et 18h.

La programmation célèbre l'ouverture sur l'Afrique avec plusieurs spectacles marquants, notamment «Black» de Oulouy (Espagne / Côte d’Ivoire) le lundi 7 avril à 20h, à l’ESAV, «Trois fois seul» de Salia Sanou (Burkina Faso) le mardi 8 avril à 20h, au Es Saadi Marrakech Resort, et «Danser la Boza» (conception : Taoufiq Izeddiou / documentaire : Khalid Mouna) (Maroc) qui se tiendra le jeudi 10 avril à 16h30, à l’Institut Français de Marrakech.