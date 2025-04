Migration : Le Maroc renforce la surveillance des frontières avec Ceuta

Pour contrer les tentatives d'infiltration de migrants irréguliers venus d'Afrique subsaharienne vers Ceuta, les autorités marocaines ont intensifié les mesures de sécurité autour de la ville de Fnideq et de la région de Belyounech.

Ce dispositif a été déployé dès le premier jour de l'Aïd El-Fitr, dans le cadre d'une stratégie visant à renforcer le contrôle des frontières, rapporte la presse espagnole.

«Ces mesures ont considérablement réduit l'afflux de migrants irréguliers à Fnideq et Belyounech. Cette approche préventive s'inscrit dans un plan élaboré par le commandement régional de la Gendarmerie Royale à Tétouan, en étroite collaboration avec les autorités locales et les autres forces de sécurité», précise la même source.

Le dispositif de sécurité mobilise la Gendarmerie Royale, les Forces Armées Royales, la Sûreté Nationale, les Forces Auxiliaires et la Protection Civile, et a été mis en place aux entrées de Fnideq et de Belyounech, ainsi que sur les principaux axes routiers menant à la région.

En septembre 2024, les forces de sécurité marocaines ont repoussé des centaines de migrants subsahariens tentant de franchir la frontière vers Ceuta.