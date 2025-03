Rétropédalage : L’Algérie accepte une reprise du dialogue et de la coopération migratoire avec la France

Après un entretien au ton conciliant avec la presse algérienne, Abdelmadjid Tebboune acte une reprise du dialogue politique entre la France et l’Algérie ainsi qu’une relance de la coopération sécuritaire et migratoire.

Les présidents français et algérien ont en effet officialisé lundi, lors d’un appel téléphonique, une relance des relations bilatérales après plusieurs mois de tensions. Selon un communiqué conjoint, cette reprise concerne notamment la coopération sécuritaire et migratoire.

«L’importance de la coopération judiciaire entre les deux pays a été soulignée, et les deux présidents sont convenus de relancer les échanges et collaborations dans ce domaine. Les deux chefs d’État ont également acté la prochaine visite à Alger du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, M. Gérald Darmanin.» Communiqué de l’Elysée

«Le président de la République a réitéré sa confiance dans la clairvoyance du président Tebboune et a appelé à un geste de clémence et d’humanité envers M. Boualem Sansal, en raison de son âge et de son état de santé», ajoute le communiqué. L’écrivain franco-algérien, condamné jeudi par un tribunal algérien à cinq ans de prison ferme, est détenu en Algérie depuis novembre. Son incarcération est au cœur de la plus grave crise diplomatique entre Paris et Alger depuis des décennies.

Dans ce processus de réconciliation, «le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, M. Jean-Noël Barrot, se rendra à Alger le 6 avril à l’invitation de son homologue algérien, M. Ahmed Attaf», précise encore l’Élysée.

La crise actuelle entre les deux pays s’inscrit dans une relation tumultueuse, marquée par des tensions récurrentes, près de 63 ans après l’indépendance de l’Algérie. Des tensions exacerbées après la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental par le président français en juillet 2024.