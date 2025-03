Kaïs : Le prénom arabe qui séduit la France en 2025

Vous attendez un petit prince et vous séchez sur le prénom ? Pas de panique, Yabiladi a peut-être la solution ! Si vous cherchez un prénom court, original et plein de caractère, Kaïs pourrait bien vous séduire. Ce prénom arabe, qui signifie «fierté», a le vent en poupe en France, au point de figurer dans le Top 100 des prénoms les plus populaires.

Si Kaïs est aujourd'hui sur toutes les lèvres, son ascension n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Apparu dans les années 1970, il a mis du temps à séduire les parents français. Mais depuis les années 2010, c'est l'explosion ! En 2015, plus de 1 200 petits Kaïs ont vu le jour. Un véritable raz-de-marée !



Alors pourquoi un tel engouement ? Outre sa signification, qui évoque la fierté et la vaillance, Kaïs a une sonorité douce et moderne qui plaît aux parents d'aujourd'hui. Il faut dire que les prénoms arabes ont la cote en 2025. Naël, Mohamed, Ismaël... ils font tous partie des prénoms préférés des Français. Et Kaïs ne fait pas exception !



Si vous croisez un Kaïs, il y a de fortes chances que ce soit un garçon sociable, charismatique et plein d'humour. Les Kaïs aiment les gens, les rencontres et les discussions animées. Ce sont aussi des aventuriers dans l'âme, curieux de tout et toujours prêts à explorer de nouveaux horizons. Et côté cœur, ce sont de véritables séducteurs, confiants et attentionnés.

Alors, si vous cherchez un prénom qui claque pour votre futur petit homme, pensez à Kaïs ! Un prénom qui a du style, du caractère et une belle histoire. Et qui sait, peut-être que votre Kaïs sera aussi populaire que ceux qui ont déjà conquis le cœur des Français !

Pour découvrir la signification d'autres prénoms arabes ou amazighs, consultez notre service dédié.