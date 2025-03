Démantèlement d'un vaste réseau de trafic de drogue entre le Maroc et l'Espagne

La Garde civile espagnole a arrêté 23 membres d'un réseau criminel dirigé par un trafiquant de drogue surnommé «El Tarta», impliqué dans le trafic de grandes quantités de haschisch depuis le Maroc. Les actes incriminés ont été menés via le fleuve Guadalquivir en Andalousie, donnant sur l'océan Atlantique à l'ouest du détroit de Gibraltar, à l'aide d'embarcations ultra-rapides (go-fast).

L'opération policière, baptisée «Insula», a permis la saisie de 452 kilogrammes de haschisch, de 22 406 litres de carburant et de deux véhicules volés utilisés pour l'acheminement de la drogue, selon les médias espagnols.

Ces arrestations font suite à 20 perquisitions dans les régions de Séville et de Cadix, au cours desquelles trois bateaux à moteur de 300 chevaux ont également été saisis, ainsi que 54 840 euros en espèces et divers équipements électroniques, tels que des caméras de surveillance et des GPS marins.

Les forces de sécurité ont ouvert leurs enquêtes en avril dernier, après avoir identifié un réseau criminel impliqué dans le vol et l'usage de véhicules de valeur pour transporter de la drogue, entre Lebrija et les zones adjacentes au fleuve Guadalquivir.