Béni Mellal : un faux journaliste condamné à deux ans de prison pour diffamation et usurpation

Un chauffeur de taxi a été condamné, jeudi, à deux ans de prison ferme et à une amende de 20.000 dirhams par la Chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Béni Mellal. Selon Al Akhbar, il était poursuivi pour usurpation de fonction, outrage à des fonctionnaires et diffusion de fausses allégations dans un but diffamatoire, avec récidive.

Interpellé à Fkih Ben Salah, il a été présenté en état d’arrestation au parquet le 20 février, avant d’être placé en détention provisoire. Déjà condamné à plusieurs reprises au cours de l’année écoulée, il avait utilisé sa page Facebook pour publier des accusations sans fondement contre des responsables, élus et acteurs associatifs, manipulant l’opinion publique via des plateformes dédiées à la calomnie et au chantage.

Plusieurs organisations de défense des droits humains avaient saisi la justice, dénonçant notamment des accusations graves portées contre le procureur du roi de Fkih Ben Salah. L’accusé prétendait exercer le journalisme en usurpant des accréditations, ce qui a conduit des acteurs médiatiques à se réjouir de son arrestation.