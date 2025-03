Jazzablanca 2025 : Le groove australien s’invite avec Parcels

Pour cette édition inédite de Jazzablanca, qui annonce le passage de l’événement à une durée de dix jours (du 3 au 12 juillet 2025), le groove australien s’invitera sur scène, avec Parcel. Formé en 2014, le groupe d’indie pop amènera son énergie contagieuse à Casablanca, jeudi 10 juillet dans le Village du festival à Anfa Park. «À la croisée de Daft Punk et des Beach Boys, Parcels marient mélodies pop, harmonies sophistiquées et rythmes dansants dans un univers rétro moderne», rappellent les organisateurs, dans un communiqué.

La formation a été repérée dès ses débuts par Daft Punk. Coécrit et produit par le duo, «Overnight» sera le single a succès qui propulsera Parcels sur la scène internationale. En 2021, le groupe sort son album «Day/Night», dont les 19 titres connaissent un succès retentissant qui repoussent les limites du talent dans le registre.

«Depuis leur premier album «Parcels» en 2018, le groupe ne cesse d’exporter son groove irrésistible, mêlant influences funk, rock et disco sur les plus grandes scènes internationales», soulignent encore les organisateurs. A son actif, il compte un milliard de streams et un concert à guichets fermés au Red Rocks Amphitheatre en 2024.

Poursuivant cette ascension fulgurante, la formation partagera l’affiche de ce 18e Jazzablanca avec Ibrahim Maalouf, Zahra Hindi, Kool & The Gang, Seal, Waaju croisera et maâlem Majid Bekkas, entre autres grands noms de la musique locale et internationale.