Ramadan : 69,1% de PdA pour la télévision publique marocaine

Avec une part d’audience de 69,1% sur la tranche prime, le bouquet des chaînes publiques a été privilégié par les téléspectateurs, durant ce mois de ramadan. 37,3% de cette part revient à la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT), qui a proposé une programmation alliant créativité, suspense et divertissement, en plus de la diffusion en direct des matchs de l’équipe nationale de football.

Selon un communiqué de la SNRT, la chaîne généraliste Al Aoula a attiré, à elle seule, 13 millions de téléspectateurs en prime time, soit une part d’audience de 34,5%. Au 25e jour du mois béni, la seconde saison de la série «Wlad Izza» atteint une audience de plus 9,5 millions et une PdA de 44,3%. Elle reste ainsi «le programme le plus regardé par les Marocains pendant le moment de rupture du jeûne», explique la source.

Par ailleurs, la série «Ana Wiak» a dépassé les 10,3 millions de téléspectateurs (36,7%). La troisième saison de «Salah w Fati» a quant à elle attiré 7,7 millions (31,6%). Pour sa part, «Jorh Qdim» a rassemblé 9,9 millions de téléspectateurs, (36,7%).

Parallèlement à la programmation ramadanesque, la SNRT a enregistré une «audience record» pour la transmission en direct des matchs de football du Maroc, comptant pour les qualifications continentales au Mondial 2026. Cette diffusion aurat fortement «contribué à l’augmentation des chiffres d’audience de Al Aoula, Arryadia, Tamazight et Al Maghribia», souligne le pôle public.

En chiffres, «le bouquet SNRT a rassemblé 15,5 millions d’audience et 56,1% de PDA durant le match Maroc VS Niger. Quant au deuxième match de l’équipe nationale versus la Tanzanie, il a rassemblé 16,5 millions d’audience cumulée et 55,7% de PDA», ajoute la même source.

Avec ces chiffres, la SNRT a rendu accessible une programmation équilibrée entre contenu médiatique diversifié, adaptations au mois de ramadan, actualité et profondeur culturelle, «afin de conjuguer les valeurs authentiques marocaines aux touches modernes».