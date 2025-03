CAN U-17 : Où regarder le match Maroc-Angola ce dimanche soir ?

La Coupe d'Afrique des Nations U-17 TotalEnergies, Maroc 2025, promet d'être un événement majeur, avec une diffusion prévue à travers tout le continent africain et au-delà. Les passionnés de football auront ainsi l'occasion de découvrir en avant-première les talents de demain.

Seize équipes s'affronteront non seulement pour le titre continental, mais aussi pour l'une des dix places qualificatives (dont deux à travers des barrages) pour la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, qui se tiendra au Qatar plus tard cette année.

Le coup d'envoi du tournoi sera donné ce dimanche 30 mars, avec un match d'ouverture qui verra le Maroc affronter l'Ouganda à 22h00 (heure locale / GMT). La compétition se déroulera jusqu'à la finale, programmée pour le 19 avril.

Les rencontres seront retransmises en direct sur les chaînes suivantes :

SNRT (Arryadia TV) – Maroc

CANAL+

beIN Sports

IMG (diffusion mondiale)

Pour ceux qui préfèrent le streaming, les matchs seront également disponibles sur la chaîne YouTube de la CAF et sur FIFA+.

Dès lundi, la Tanzanie se mesurera à la Zambie à 14h00, suivie d'une confrontation du groupe B entre le Burkina Faso et le Cameroun à 17h00 au Stade Larbi Zaouli. À 20h00, un duel prometteur opposera l'Afrique du Sud à l'Égypte.

Les Groupes C et D entreront en scène le 1ᵉʳ avril. Le Sénégal, tenant du titre, affrontera la Gambie à 14h00 au Stade El Abdi. À 17h00, la Somalie défiera la Tunisie, tandis que le Mali se mesurera à l'Angola. La journée se clôturera par un match entre la Côte d'Ivoire et la République Centrafricaine à 20h00.

Voici la composition des groupes :