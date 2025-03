Aïd el-Fitr : L’Arabie saoudite, le Qatar, la France et la Belgique annoncent leurs dates

Ce samedi 29 mars, plusieurs instances et organisations religieuses surveillent le croissant lunaire, qui marque la fin du mois de ramadan pour cette année. Parmi les pays qui privilégient l’observation du croissant lunaire, l’Arabie saoudite a annoncé, ce samedi, que le premier jour de l’Aïd el-Fitr correspondait à dimanche 30 mars 2025, selon une annonce confirmée par la Cour royale.

C’est le cas également au Koweït, aux Emirats arabes unis, à Bahreïn, au Yémen, au Liban, au Qatar, en Palestine et en Irak pour les musulmans sunnites, selon la Cour du waqf.

هيئة الرؤية الشرعية الكويتية تعلن أن غدًا الأحد هو أول أيام عيد الفطر السعيد#كونا #الكويت pic.twitter.com/Z7k0KkW8Ez — كونا KUNA (@kuna_ar) March 29, 2025

Plusieurs musulmans célèbrent l’Aïd le 30 mars

En Europe, les musulmans de quelques pays célèbreront également l’Aïd el-Fitr ce dimanche.

??????????́ | La Grande Mosquée de Paris annonce que la date de l’#AidAlFitr 2025-1446/H en France sera le dimanche 30 mars 2025 Inch’Allah :



➡️ https://t.co/jXws9vFvBT pic.twitter.com/96xeQH9FXO — Grande Mosquée de Paris (@mosqueedeparis) March 29, 2025

En France, la Grande Mosquée de Paris a confirmé cette date, qui sera la même en Belgique, selon l’Exécutif des musulmans dans le pays (EMB). Dans un communiqué, ce dernier a exprimé ses vœux de paix «aux citoyens de confession musulmane et de toutes autres convictions».

«Nous invitons les musulmans à partager ce moment de fête avec leurs familles, voisins et amis de toutes convictions, dans un climat de paix et d’amour. L’EMB se montre également solidaire de toutes les personnes qui fêteront l’Aïd sans pouvoir être entourées de celles et ceux qui leur sont chers», a écrit la représentation cultuelle.

En Espagne, la Commission islamique a annoncé aussi cette date, confirmée également en Italie par l’Union de la communauté islamique (UCII).

D’autres organisations se basent sur le calcul astronomique, qui a déjà permis d’annoncer le premier jour de l’Aïd pour le 30 mars en Turquie, en Allemagne, mais aussi en Amérique du Nord.

Des pays annoncent la date du 31 mars

Tout en se basant sur le même procédé de calcul astronomique, le Conseil national des imams en Australie a annoncé le 31 mars. En Nouvelle-Zélande, la journée du dimanche 30 mars marquera le 29e jour de ramadan.

Dans plusieurs pays d’Asie, comme la Malaisie, le Japon, Singapour et le Pakistan, la journée du dimanche 30 mars coïncide également 29e jour de ramadan.

A Oman, la date du 31 mars a été confirmée, en l’absence du croissant lunaire ce samedi. Ainsi, le premier jour de chaoual sera le lundi, comme ce sera le cas en Egypte.

#عـاجل/



الاثنين.. أول أيام عيد الفطر المبارك بعد تعذّر رؤية هلال شهر شوال لعام 1446هـ.#العُمانية pic.twitter.com/s7h020rV3Q — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) March 29, 2025

En Indonésie, les autorités ont annoncé aussi la date du 31 mars, en constatant l’absence du croissant lunaire.

Cette même date est confirmée par le mufti de Jordanie, ainsi que par le Premier juge la charia à Damas, en Syrie.