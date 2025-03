Le Maroc en alerte face à une possible invasion de criquets

Face à la menace d’une propagation acridienne en provenance du Sahel et du Nord-Ouest de l’Afrique, les autorités marocaines ont renforcé leur vigilance et leur mobilisation. Des essaims de criquets ont été récemment observés en nombre limité dans certaines régions du sud-est du pays, incitant les services compétents à mettre en place des mesures préventives pour anticiper toute évolution de la situation.

Bien que la situation demeure sous contrôle et ne présente pas, à ce stade, de risque majeur, les autorités ont activé des centres de commandement dans les zones concernées. Ces dispositifs permettront un suivi en temps réel et une intervention rapide en cas de besoin. Des équipes spécialisées ont été déployées pour assurer la surveillance et la lutte antiacridienne, avec des moyens terrestres et aériens mobilisés.

Les stocks de pesticides nécessaires sont disponibles en quantité suffisante, tandis que les interventions s’effectuent dans le strict respect des écosystèmes afin de préserver la biodiversité et les ressources naturelles. Les services concernés restent en alerte, poursuivant leurs efforts de repérage et de surveillance pour prévenir toute expansion des essaims et protéger les cultures ainsi que les infrastructures agricoles du pays.