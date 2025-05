Technopark : 24 ans au service de l’innovation marocaine

Fondé en 2001 à Casablanca, le Technopark s’est imposé comme un acteur clé du développement des startups technologiques au Maroc. En deux décennies, il a su structurer un écosystème dynamique, accompagner des milliers d’entrepreneurs et s’étendre à plusieurs régions du pays. Plus qu’un simple incubateur, il est aujourd’hui un catalyseur de l’innovation et de l’internationalisation des jeunes pousses marocaines.