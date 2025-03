Le RNI répond aux critiques de l'Istiqlal et du PAM sur l'importation de moutons

Les subventions allouées par le gouvernement Akhannouch aux importateurs de moutons et de viande rouge continuent de fragiliser la majorité gouvernementale. Hier soir, le président de la Chambre des représentants, membre du bureau politique du RNI, a tenu à réfuter publiquement les critiques émises par les ministres Nizar Baraka et Ryad Mezzour, tous deux issus de l'Istiqlal, à l'encontre de ces aides.

Rachid Talbi Alami, lors de son intervention vendredi 28 mars à la Fondation El Faqih Tetouani, située à Salé, a précisé que le montant total des subventions accordées par le gouvernement s'élève à «300 millions de dirhams et non 1,3 milliard de DH» pour un total de «100 importateurs».

Il y a quelques semaines, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ryad Mezzour, avait déclaré lors d'une émission sur Medi1 TV que «18 importateurs de viande rouge ne doivent pas tenir en otage 37 millions de Marocains», comme l'avait rapporté le quotidien L'Opinion de l'Istiqlal.

De son côté, le secrétaire général du Parti de la Balance a vivement critiqué la politique de l'exécutif dirigé par Aziz Akhannouch, dont il fait pourtant partie, concernant ce secteur. «Les aides accordées aux importateurs de moutons auraient dû être conditionnées», a déploré Nizar Baraka la semaine dernière sur la chaîne Al Aoula.

Face à ces critiques internes, Rachid Talbi Alami a invité hier soir tous ceux qui contestent la politique gouvernementale à «recourir à la justice s'ils ont des preuves».

Lord d'une réunion le 12 mars, le bureau politique du PAM, une autre composante du gouvernement Akhannouch, a exhorté «le gouvernement à annuler les exonérations douanières et fiscales mises en place pour réduire les prix de la viande, car elles n'ont pas eu l'effet escompté».

Le Parti du Tracteur a également appelé l'exécutif «à renforcer la surveillance et à sévir contre certains spéculateurs et professionnels corrompus qui continuent d'exploiter leurs réseaux pour fomenter des crises et tirer profit d'activités spéculatives».

Une crispation au sein de la majorité gouvernementale qui annonce l'approche des élections législatives de 2026.