Importations de moutons : RNI, Istiqlal et PAM à couteaux tirés

Depuis plusieurs semaines, la gestion des subventions à l’importation de viande rouge divise la majorité gouvernementale. Rachid Talbi Alami, président de la Chambre des représentants et membre du Rassemblement national des indépendants (RNI), a tenté vendredi soir à Salé d’apaiser la polémique en précisant que ces aides s’élèvent à 300 millions de dirhams et non 1,3 milliard comme prétendu, et qu’elles concernent 100 importateurs et non 18.

Une mise au point en réponse aux attaques de deux ministres issus de l’Istiqlal, parti membre de la coalition gouvernementale. Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, avait fustigé la concentration du marché entre les mains d’une poignée d’acteurs : «18 importateurs de viande rouge ne doivent pas tenir en otage 37 millions de Marocains», avait-il déclaré sur Medi1 TV. Quant à Nizar Baraka, secrétaire général de l’Istiqlal et ministre de l’Équipement, il avait critiqué l’absence de conditions imposées à ces subventions, affirmant que «les aides accordées aux importateurs de moutons auraient dû être conditionnées».

L’affaire a pris une tournure encore plus politique lorsque le Parti authenticité et modernité (PAM), troisième pilier de la majorité, a appelé le 12 mars à l’annulation des exonérations fiscales et douanières mises en place pour faire baisser les prix. Il a également exhorté le gouvernement à «renforcer la surveillance et sévir contre certains spéculateurs» qu’il accuse de manipuler le marché à leur avantage.

Une enquête ouverte sur de possibles détournements

Alors que la polémique enfle, le parquet a saisi la Brigade nationale de la police judiciaire pour enquêter sur les subventions attribuées aux importateurs de moutons et de bovins. D’après le quotidien Al Akhbar, les autorités examinent minutieusement les circuits d’importation et l’identité des bénéficiaires, soupçonnant certains d’avoir détourné les fonds publics sans que les prix de la viande ne baissent.

L’enquête prévoit d’interroger les principaux importateurs ainsi que des parlementaires et responsables politiques. Ryad Mezzour a d’ailleurs révélé que les marges bénéficiaires de certains importateurs varient entre 20 et 25 dirhams par kilogramme, bien au-delà des 10 dirhams initialement prévus. Le marché est ainsi contrôlé par une poignée de spéculateurs qui maintiennent artificiellement les prix à des niveaux élevés.

L’onde de choc provoquée par cette affaire dépasse le simple cadre économique. Les tensions croissantes entre le RNI, l’Istiqlal et le PAM révèlent des fissures au sein de la majorité à l’approche des élections législatives de 2026. Face aux accusations de favoritisme et aux soupçons de détournement, Rachid Talbi Alami a lancé un défi aux détracteurs du gouvernement : «Si vous avez des preuves, portez l’affaire devant la justice !»