Etats-Unis : Trump insiste sur les Accords d’Abraham

Le président des États-Unis a organisé, jeudi soir, un Iftar en l'honneur des ambassadeurs de pays islamiques accrédités à Washington, comme l'a annoncé la Maison Blanche sur la plateforme X. Lors de son allocution, Donald Trump a réaffirmé son engagement à poursuivre le processus des Accords d'Abraham, qu'il avait initié en 2020 lors de son premier mandat.

«Nous tenons nos promesses envers la communauté musulmane. Mon administration mène une diplomatie active pour établir une paix durable au Moyen-Orient, en s'appuyant sur les Accords historiques d'Abraham... Tant que je serai président, je serai là pour vous», a-t-il assuré aux diplomates musulmans présents.

Les Accords d'Abraham ont permis de normaliser les relations entre Israël et quatre pays arabes : les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc et le Soudan. La reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental faisait partie de cet accord. Cependant, avec le départ de Trump de la Maison Blanche, ce processus a rencontré des obstacles, notamment avec l'arrivée de Joe Biden à la présidence en janvier 2021 et l'élection, le 29 décembre 2022, d'un gouvernement d'extrême droite à Tel-Aviv.

L'ambassadeur du royaume à Washington, Youssef Amrani, était présent à cet Iftar organisé par Donald Trump. «Un moment riche en dialogue et en reconnaissance des contributions des Américains musulmans. Des propos encourageants sur la diplomatie et la paix au Moyen-Orient», s'est félicité le diplomate marocain sur le réseau social X.