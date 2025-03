Espagne : La Marche verte intègre les manuels scolaires

En Espagne, le gouvernement autonome de Murcie, sous la direction du Parti populaire, a inclus la Marche verte dans les manuels scolaires, rapporte ce vendredi 28 mars un média ibérique. Ce dernier, en désaccord avec l'initiative de l’exécutif régional concernant l’histoire du Maroc, qualifie la décision du roi Hassan II du 6 novembre 1975 d’«invasion marocaine du Sahara espagnol».

Cette intégration s’inscrit dans le cadre d’une collaboration bilatérale entre les gouvernements espagnol et marocain. Il s’agit d’un programme linguistique et culturel financé par le Maroc et coordonné par l’Ambassade du Maroc en Espagne, précise la même source.

Le programme vise à «enseigner la langue arabe et la culture marocaine aux élèves marocains et non marocains inscrits dans les écoles primaires et secondaires espagnoles» et à «offrir aux élèves marocains une formation leur permettant de préserver leur identité et de vivre leur culture tout en respectant celle du pays d’accueil».

Pour l’heure, le Polisario et ses médias n’ont pas encore réagi à la décision du gouvernement autonome de Murcie.